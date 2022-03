Fisco: Marche, via libera adeguamento addizionale Irpef

(ANSA) - ANCONA, 22 MAR - Recepita anche nelle Marche la riforma fiscale dello Stato che, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione lo scorso 30 dicembre, ha previsto una nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, passati da cinque a quattro. Il via libera oggi all'unanimità (30 a favore) dal Consiglio regionale alla proposta di legge "Disposizioni in materia di addizionale regionale all'Irpef" a iniziativa della Giunta regionale, relatori il presidente della Commissione bilancio, Renzo Marinelli (Lega), e il consigliere regionale Fabrizio Cesetti (Pd). A decorrere dall'anno di imposta 2022 gli scaglioni saranno: fino a 15mila euro di reddito 1,23% (invariata rispetto all'aliquota di base); dai 15mila ai 28mila euro di reddito 1,53% (+0,30); dai 28mila ai 50mila euro di reddito 1,70% (+0,47); per i redditi oltre i 50mila euro 1,73% (+ 0,50 da aliquota base), con un minore gettito per euro 158mila euro.

Il testo base della proposta di legge è stato modificato, dopo una seduta della Commissione bilancio a margine dei lavori consiliari, da alcune proposte di emendamento: approvato l'emendamento a firma Pd che incrementa dello 0,01% l'ultimo scaglione (redditi sopra i 50mila euro), da 1,72 a 1,73. In questo modo viene mantenuta la precedente aliquota per i redditi sopra i 75mila euro. Accolto all'unanimità l'emendamento a firma Marinelli in base al quale "la maggiorazione dell'aliquota non trova applicazione per i contribuenti fino a 50mila euro con uno o più figli portatori di handicap a carico". A queste famiglie sarà applicata l'aliquota di base pari all'1,23%. (ANSA).