Terremoto: Castelli,bene tassazione vantaggio per pensionati

Il vice ministro dell'Economia e Finanze Laura Castelli ritiene che "ci sia la possibilità di far funzionare" l'estensione della tassazione di vantaggio ai pensionato che si stabiliscano nelle zone terremotate del Centro Italia. La norma è stata inserita nel Dl Sostegni. "E' una norma parlamentare, che ha richiesto il Parlamento - ha spiegato Castelli a margine di un incontro con imprenditori calzaturieri a Fermo -, si tratta di un'iniziativa che era già stata fatta per i pensionati in altri momenti. Credo che ci sia la possibilità di farla funzionare". (ANSA).