Ucraina: Pichetto, prioritario sostegno a imprese moda

(ANSA) - ANCONA, 13 MAR - "Il sostegno del Governo al settore calzaturiero e all'industria della Moda è prioritario e finalizzato a sostenere le imprese ed aiutarle non solo a tornare ai livelli di crescita pre-crisi, ma anche ad allinearsi alle esigenze di un'economia più verde e pronta a cogliere le opportunità dell'innovazione e del digitale. Come Mise abbiamo già dato un segnale importante al settore, istituendo il tavolo della Moda al quale partecipano i rappresentanti delle Associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali allo scopo di recepire tutte le indicazioni utili". Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, vice ministro dello Sviluppo Economico, durante il talk "Aggiustare la rotta: La filiera della Moda tra emergenza finanziaria e nuovi mercati" organizzato dalla Camera di Commercio delle Marche oggi nell'ambito del Micam a Milano. "Questo significa - ha aggiunto - che siamo costantemente impegnati a difesa dell'eccellenza dei prodotti italiani, componente essenziale del nostro Made in Italy, e a sostegno della competitività delle filiere, oggi più che mai bisognose di tutela dei propri marchi, anche a beneficio dei consumatori finali. In questo momento - ha proseguito -è più che mai necessaria, inoltre, una riflessione tra istituzioni e imprese sulle misure fiscali e finanziarie indispensabili per arginare gli effetti della crisi, anche a seguito dei recentissimi avvenimenti delle scorse settimane. Pertanto, un primo obiettivo importante sarà quello di continuare a garantire liquidità alle aziende attraverso i crediti concessi da parte delle banche: è una questione fondamentale per i nostri imprenditori - ha sottolineato -non solo per la sopravvivenza delle attività, ma anche per la ripresa degli investimenti".

