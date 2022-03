Ucraina: Ancona, flash mob studenti con maxi bandiera pace

AlI'Istituto di istruzione superiore "Volterra Elia" di Ancona, flash mob di studentesse e studenti, di entrambe le sedi, con una coreografia intorno a una maxi-bandiera arcobaleno per la pace: per esprimere "un sentito NO alla guerra", "manifestare la volontà di ristabilire la pace, in un clima di profonda solidarietà alle popolazioni duramente colpite dagli ultimi eventi che riguardano direttamente l'Ucraina e indirettamente tutti noi, cittadini europei".

L'iniziativa, spiega l'Istituto, "fortemente voluta dai ragazzi e dall'intera popolazione scolastica, riflette non solo la partecipazione emotiva alla tragedia dell'escalation militare e della fuga dei profughi dai territori più duramente colpiti, ma anche il percorso di educazione alla pace attraverso l'informazione e la riflessione sulle tematiche attuali in merito a conflitti, migrazioni e diritti umani, che l'Istituto conduce da anni, avvalendosi anche della fattiva collaborazione con enti come Caritas e Amnesty international".

"Fieri della sensibilità e dell'impegno dimostrato dai ragazzi e dalle ragazze, - spiega la scuola - siamo impegnati a organizzare ulteriori momenti di approfondimento e riflessione sul tema della pace e dell'accoglienza, drammaticamente attuali, oltre a iniziative concrete di solidarietà, che verranno rese note e diffuse tramite il sito e i canali social del nostro istituto". (ANSA).