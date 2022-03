Il Circo al centro progetto rigenerazione urbana a Jesi

(ANSA) - JESI, 04 MAR - L'arte circense come motore di un progetto di rigenerazione urbana e di inclusione sociale, per costruire legami tra le tante etnie che vivono nel popoloso quartiere di San Giuseppe a Jesi, nelle Marche. E' il progetto "Spazio Agresto" con il quale la compagnia italiana di circo contemporaneo El Grito ha vinto la terza edizione del bando ministeriale "Creative Living Lab". Il progetto, che comprende attività multidisciplinari, inclusive e collaborative, è stato una delle 37 proposte selezionate dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura fra oltre 1.500 progetti di rilevanza nazionale. Vi collaborano, come partner, Comune di Jesi, Asp 9 e associazione culturale Flumen ETS, ed una rete di soggetti pubblici e privati tra cui il progetto Chromaesis che in questi anni ha decorato con enormi murales i palazzoni del quartiere, e che grazie al progetto porterà altri artisti per realizzare un quarto murales. Nella rete sono, tra gli altri, anche un team di architetti di "Città Fertile" che attiverà con artisti e residenti un laboratorio di trasformazione urbana. L'area d'intervento sarà il Foro Boario, al centro del quartiere che conta circa 2.300 abitanti. Le azioni di Spazio Agreste si concentreranno nel periodo che va da metà marzo a inizi aprile per poi terminare a giugno con un evento conclusivo. Nel parcheggio adiacente verrà installato lo chapiteau di Circo El Grito che ospiterà kermesse, workshop di co-progettazione, laboratori gratuiti di arti circensi e di riciclo creativo, mostre e call rivolte ad artisti del territorio e nazionali.

"Azioni trasversali a medio e lungo termine attraverso cui restituire identità ad un'area urbana dalle grandi potenzialità ad oggi, però, non percepita dalla comunità perché in disuso e inaccessibile per le condizioni in cui versa", fa sapere la direttrice artistica Fabiana Ruíz Díaz, artista multidisciplinare e cofondatrice di Circo El Grito. "Si intende far leva sul tessuto sociale per stimolare e generare soluzioni innovative che possano contaminare settore artistico e sfera sociale urbana, nonché come indotto, l'offerta turistica", spiega l'architetto Francesca Cofano. (ANSA).