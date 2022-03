Ucraina: assessore Marche, vaccini gratis per profughi

(ANSA) - ANCONA, 03 MAR - "Ieri abbiamo voluto dare indicazione ai profughi che eventualmente arriveranno dall'Ucraina al nostro Paese che, se vorranno, potranno vaccinarsi, noi lo faremo gratuitamente, come lo stiamo facendo per tutte le persone". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità delle Marche Filippo Saltamartini, a margine dell'inaugurazione del Centro NeMO all'ospedale di Torrette di Ancona. Saltamartini ha sottolineato la necessità di "non abbassare la guardia" davanti al virus, ricordando lo sforza fatto dalla campgna vaccinale, quando l'intervallo tra la seconda dose e il booster è stato accorciato a 4 mesi. (ANSA).