Ucraina: bandiera su Palazzi Comuni Macerata e Civitanova

(ANSA) - MACERATA, 26 FEB - Le Amministrazioni comunali di Macerata e Civitanova hanno deciso di "esporre sulla balaustra dei rispettivi palazzi comunali la bandiera dell'Ucraina in segno di profonda vicinanza per quanto sta accadendo in queste ore". I due sindaci Sandro Parcaroli e Fabrizio Ciarapica hanno espresso, a nome delle rispettive città, "una ferma condanna per l'invasione della Russia; una situazione drammatica e preoccupante per la democrazia e per i valori di pace e di libertà".

La bandiera dell'Ucraina, adottata nel 1918, rappresenta il blu del cielo, a simboleggiare la pace, sopra il giallo dei campi di grano che testimoniano la prosperità".

Parcaroli e Ciarapica hanno inviato una lettera alla presidente della Comunità Ucraina delle Marche Maryna But, per "mostrare la nostra completa disponibilità alle comunità ucraine di Macerata (232 persone) e di Civitanova (285 persone). Abbiamo chiesto alla presidente But di metterci in contatto con i suoi connazionali che vivono nelle nostre città nel caso ce ne fosse bisogno per qualsiasi motivo". "L'augurio è che venga posto fine a questo dramma che minaccia l'intera umanità e che avrà ripercussioni su tutti noi il più presto possibile; confidiamo che presto possano tornare il dialogo e la pace". (ANSA).