Florez tenore e direttore artistico Rof, 'esperienza bellissima'

(ANSA) - PESARO, 19 FEB - Una "nuova avventura" e un "arricchimento" per Juan Diego Florez, tenore superstar e ora anche direttore artistico del Rossini Opera Festival di Pesaro, uno dei più prestigiosi a livello internazionale, nonché la manifestazione che lo lanciò nel 1996. "Sono molto contento, molto onorato - ha detto oggi il cantante alla sua prima uscita pubblica a Pesaro nella nuova veste -. E' un'esperienza bellissima. Sono sicuro che con il team che abbiamo faremo un buon lavoro per le prossime edizioni. Ero già molto legato a Pesaro - ha aggiunto Florez che nella città marchigiana ha una casa vicina a quella che fu la villa di Luciano Pavarotti -, ora ancora di più. Con la mia esperienza potrò dare un contributo, mi pare importante per le scelte artistiche del futuro. Sono molto contento di questa nuova fase della mia vita artistica".

Florez, 49 anni, continuerà la sua carriera di cantante "in giro per il mondo. E anche al Rof, significa che farò un doppio lavoro". In questi giorni è al lavoro per l'edizione 2023: "ieri abbiamo avuto una riunione, è un bel gruppo, anche dal punto di vita umano, c'è gente con molta esperienza, quindi si lavora facilmente". Ma il tenore pensa anche di portare nuovi stimoli e nuove idee, "viaggio molto per lavoro e si vedono tante cose che si potrebbero fare anche qui. Intanto stiamo facendo brainstorming con il sovrintendente Ernesto Palacio".

Florez inaugurerà il festival 2022 con 'Le comte Ory', uno dei suoi cavalli di battaglia, "ma non canterò sempre, però ci sarò sempre in questa nuova veste" ha detto con entusiasmo: per lui è la prima esperienza come direttore artistico. (ANSA).