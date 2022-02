Liomatic: sciopero, presidio in Regione e incontro assessore

Sulla 'vertenza Liomatic, è ancora battaglia: domani, 18 febbraio, sciopero di otto ore dei lavoratori dell'azienda jesina, circa 50 i dipendenti, operativa nella vendita di snack e bevande con distributori automatici, che ha annunciato la chiusura della sede di Jesi a decorrere dal primo marzo prossimo, a causa di un calo d'incassi nel corso degli ultimi anni, con conseguenti trasferimenti per i dipendenti del sito. È partita una trattativa che, però, negli ultimi giorni sembra essere saltata. Da qui, la decisione di scioperare. In concomitanza con l'azione di protesta, si svolgerà in Regione un incontro con l'assessore Stefano Aguzzi per aggiornare l'ente sullo stato della trattativa. E nel frattempo si terrà un presidio, davanti alla sede della Regione, a partire dalle ore 10 fino al termine dell'incontro con l'amministratore regionale.

"Nel corso della riunione - dichiarano Carlo Cotichelli, segretario generale Filcams Cgil Ancona e Sara Dominella, segreteria provinciale Filcams Cgil - si cercherà di far capire che i trasferimenti sono illegittimi e che non esiste una reale prospettiva occupazionale per i prossimi mesi. Di fatto, si tratta solo di rimandare i problemi dell'azienda al futuro prossimo", concludono. (ANSA).