Scuola: Marche, prosegue discesa classi in quarantena e Dad

(ANSA) - ANCONA, 16 FEB - Continua il trend in discesa del numero della classi in quarantena nelle Marche che alla data del 15 febbraio sono 208 (l'1,99%), 84 in meno rispetto al 10 febbraio quando erano 292. In calo anche le classi poste in Dad (didattica a distanza) che rispetto a 5 giorni fa sono 100 in meno: il 10 febbraio erano in Dad 587 classi, il 15 febbraio 487 (il 4,67%). Lo rende noto l'Ufficio Scolastico regionale.

Guardando ai dati delle quarantene in base agli ordini e ai gradi scolastici, il numero più alto di classi in quarantena lo segna la scuola secondaria di secondo grado (118 classi), seguita dalla primaria (45), dalla secondaria di primo grado (26) e dalla scuola d'infanzia (19). La provincia di Ascoli Piceno è quella che registra il maggior numero di classi in quarantena (91), seguita da Ancona (50), dal Maceratese (48), dal Fermano (11) e dalla provincia di Pesaro e Urbino (8). Per le classi in Dad, anche in questo caso il numero più elevato lo registra la scuola secondaria di secondo grado (196), seguita della primaria (178), dalla scuola d'infanzia (62) e dalla secondaria di primo grado (51). Il maggior numero di classi in Dad è nelle province di Ancona e di Macerata (145 classi ciascuna), seguita dalla provincia di Ascoli Piceno (115), dalla provincia di Pesaro Urbino (57) e dal Fermano (25). (ANSA).