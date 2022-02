Papersymphony, mostra innovativa sulla carta da plasmare

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 16 FEB - La carta come materiale da 'plasmare' per la realizzazione di opere d'arte. E' il tema della mostra "Fabriano Papersymphony", promossa dal Rotary Club insieme a Unesco Fabriano Città Creativa con il patrocinio della Regione Marche, del Comune, del Museo della Carta e della Filigrana in collaborazione della Associazione InArte.

Orgogliosi della propria terra e memori delle antiche tradizioni che hanno reso famosa nel mondo la loro città, 40 artisti fabrianesi si sono messi in gioco per celebrare la carta, avvalendosene quale materiale da plasmare per realizzare le loro opere. A questo slancio creativo la città ha risposto mettendo a disposizione lo spazio prestigioso del Museo della Carta e della Filigrana. L'inaugurazione è fissata per il 19 febbraio alle 17 e la mostra sarà visitabile fino al prossimo 24 aprile.

"Fabriano Papersymphony", presenterà a cura del del critico d'arte Giuseppe Salerno, i primi risultati di ricerche artistiche il cui comune denominatore è la carta, da sola o abbinata anche ad altri materiali: cellulosa, carte di ogni genere, cartoni e materiali da riciclo. Obiettivo del progetto, secondo il curatore è "dare futuro al materiale che nei secoli ha reso Fabriano, città della carta, nota e celebrata in tutto il mondo". (ANSA).