Serie B: tre turni a tecnico Ascoli, una giornata a 8 giocatori

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Il giudice sportivo della Serie B, Germana Panzironi, in relazione alle partite della 22/a giornata della Serie B ha squalificato otto giocatori per una giornata.

Tre di loro erano stati espulsi nel corso dei rispettivi match, e sono Tounkara (Cittadella), Dickmann (Spal) e Saric (Ascoli).

Un turno di stop anche per altri cinque che erano in diffida e hanno ricevuto un 'giallo'. Si tratta di Antonucci (Cittadella), che è stato anche multato di 1500 euro per aver simulato in area, Arrigoni (Como), Juric (Parma), Mattioli (Cittadella) e Strefezza (Lecce).

Tre giornate di squalifica sono invece state comminate all'allenatore dell'Ascoli, Andrea Sottil, "per avere al 47' del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato con veemenza una decisione arbitrale, rivolgendo al direttore di gara espressioni irriguardose e reiterando tale atteggiamento veniva allontanato a fatica da un componente del proprio staff".

"Alla notifica del provvedimento di espulsione - continua la nota della lega di B -assumeva, inoltre, un atteggiamento minaccioso nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria. (ANSA).