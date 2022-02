Covid: cesareo a mamma non vaccinata, ora è fuori pericolo

(ANSA) - ANCONA, 14 FEB - E' fuori pericolo la mamma 30enne abruzzese, non vaccinata, che aveva sviluppato una polmonite interstiziale bilaterale da Covid per la quale era stata ricoverata in prognosi riservata e in gravi condizioni presso il reparto di Clinica di Rianimazione dell'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Lo riferiscono fonti ospedaliere. La donna, della provincia di Teramo, giunta alla 32/a settimana di gestazione, in seguito ad un improvviso peggioramento delle condizioni di salute era stata sottoposta a taglio cesareo e aveva dato alla luce un bambino del peso di circa 1 kg, ricoverato dopo il parto nella Terapia Intensiva neonatale dell'ospedale materno infantile Salesi di Ancona.

La donna era giunta al Salesi il 24 gennaio scorso in condizioni critiche e per questo era stata ricoverata nella Rianimazione pediatrica; poi era stata trasferita a Torrette, dove si trovava in ventilazione assistita e pronata. Negli ultimi giorni però le sue condizioni cliniche sono migliorate e circa tre giorni fa la donna è stata estubata. Ora sta meglio, è vigile e collaborante e potrebbe essere trasferita già nella giornata di oggi all'ospedale Salesi. (ANSA).