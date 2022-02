Sanità: Rsu Ospedali Riuniti,assumere e stabilizzare precari

(ANSA) - ANCONA, 09 FEB - Nuove assunzioni di personale sanitario e stabilizzazione dei precari che lavorano all'ospedale regionale di Torrette e al Salesi di Ancona. Sono le richieste avanzate dalla Rsu (rappresentanza sindacale unitaria) degli Ospedali Riuniti di Ancona, sta mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nell'Aula Morgagni a Torrette. "A due anni dalla pandemia, con il personale sanitario ormai allo stremo, chiediamo un tavolo di confronto 'vero' con l'Azienda ospedaliera, così da avere risposte alle problematiche che solleviamo da tempo", dichiara Laura Cesari, coordinatrice Rsu degli Ospedali Riuniti di Ancona.

Sotto la lente, i turni "massacranti, le ferie bloccate" e il fatto che "il personale abbia dovuto modificare la propria vita privata e familiare per far fronte ad una emergenza che a 22 mesi non è più accettabile gestire in questo modo".

"Non siamo contro l'Azienda - spiega Cesari -, vogliamo piuttosto valorizzarla e fare in modo che il personale sia orgoglioso di lavorare a Torrette e al Salesi. Per questo chiediamo un confronto stabile con l'Azienda, così da instaurare corrette relazioni sindacali, volte a valorizzare il personale".

"I contratti per il personale precario sono troppo brevi - lamenta - e gli operatori non ce la fanno più a coprire i turni del personale assente".

La Rsu fa notare che "solo dal 24 dicembre 2021 al 6 febbraio 2022 sono risultati positivi al Covid 368 sanitari tra Torrette e Salesi, mentre 48 sono stati sospesi perché non vaccinati.

Senza contare poi le assenze per quarantena per contatto con positivi al virus". Problematiche per le quali Rsu chiede "risposte urgenti, perché i lavoratori le meritano".