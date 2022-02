Procreazione assistita, nata figlia cestista morto nel 2020

A Civitanova Marche (Macerata), grazie alla fecondazione assistita, è nata Vittoria Pierini, figlia di Francesca Polli e di Vittorio Pierini, 38enne di Porto Recanati (Macerata) che fu 'bandiera' e capitano della Recanati Basket, deceduto nel giugno 2020 a seguito di un incidente stradale sulla A24 nel quale anche Francesca riportò lesioni gravissime. L'annuncio del fiocco rosa da parte della mamma su Facebook che scrive: "Non le leggerò i soliti libri di fiabe, le parlerò dell'amore che ci ha uniti per sempre".

Tra il 2019 e il 2020 la coppia, già sposata da alcuni anni, aveva deciso di avere un figlio ricorrendo alla procreazione medicalmente assistita. Questo percorso però era stato spezzato dal tragico incidente avvenuto il 23 giugno di due anni fa: l'auto su cui la coppia viaggiava, in Abruzzo, direzione Roma, si scontrò con un camion. Attilio 'Attila' Pierini, allora 38enne, morì sul colpo, mentre Francesca lottò a lungo in gravissime condizioni all'ospedale di Teramo per poi riprendersi. Da allora ha cullato il sogno di portare a termine la gravidanza con la procreazione assistita grazie al seme congelato del marito. Un atto d'amore nei confronti di Attilio da cui è nata ieri, alle 8.37, a Civitanova Marche, la piccola Vittoria Pierini che pesa 4,170 kg, il giorno 8 come il numero di 'canotta' del papà sui campi di basket e che la mamma ora indossa orgogliosamente in ospedale.

"Nulla è più bello di una nuova vita. - scrive la Attila Junior Basket di Porto Recanati su Fb - Benvenuta Vittoria, avrai x sempre una stella dall'alto che veglierà su di te e su tua madre Francesca". (ANSA).