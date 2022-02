Oipa: 440.748 animali microchippati Marche, pochi gatti

(ANSA) - ANCONA, 09 FEB - Sono 440.748 gli animali microchippati nelle Marche. Al 4 febbraio scorso risultano iscritti all'Anagrafe regionale degli animali d'affezione 414.772 cani, 25.946 gatti e 30 furetti. Lo rende noto l'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa). I numeri sono estratti dalla banca dati dell'Anagrafe degli animali d'affezione gestita dal Ministero della Salute. L'Oipa da tempo chiede che anche per gatti e furetti sia introdotto l'obbligo di microchippatura, efficace strumento per combattere il randagismo. "L'obbligo del microchip per i cani è un efficace metodo di lotta al randagismo sia per identificare i cani presenti sul territorio, sia per riportare in famiglia animali smarriti. Stessa funzione potrebbe avere per gatti e furetti", commenta il presidente dell'Oipa, Massimo Comparotto. "Ci appelliamo a tutte le Regioni affinché con proprie leggi introducano l'obbligo d'iscrizione all'Anagrafe degli animali d'affezione. Sarebbe un ulteriore stretta al fenomeno dell'abbandono e della sovrappopolazione degli animali chiusi in canili e gattili", conclude Comparotto. (ANSA).