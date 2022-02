Ferrovie: Marche, sconti per gite in treno ragazzi Primaria

(ANSA) - ANCONA, 08 FEB - Sconti per favorire gite scolastiche in treno di ragazzini della scuola primaria.

L'annuncio dell'assessore regionale ai Trasporti delle Marche, Guido Castelli a margine del Consiglio regionale. "Abbiamo studiato con Trenitalia un meccanismo di scontistica che per il momento riguarderà la possibilità di fare gite scolastiche sul treno, per i ragazzini della primaria, verso Fabriano, verso Fermo e verso Ascoli Piceno: un modo per costruire una cittadinanza che deve, da subito, sviluppare una sensibilità ambientale particolare".

Illustrando la strategia di rilancio del trasporto pubblico in chiave Green, Castelli ha spiegato che "la difesa del creato si costruisce anche attraverso azioni pedagogiche che corrono sulla rotaia. In tal senso il trasporto ferroviario rappresenta una "chicca" per "affrontare quello scorcio di anno scolastico che finalmente si spera possa, liberati tutti dalla pandemia, riattivare le gite scolastiche, di farlo sul treno".

Ma la strategia di rilancio, della rotaia, è più ampia.

"Ritengo, d'intesa con il presidente Acquaroli, rilanciare con particolare forza l'utilizzo del trasporto pubblico locale - ha sottolineato Castelli -, ma in particolare del 'ferro'. Stiamo approntando, d'accordo con Trenitalia un pacchetto di iniziative, che ha un obiettivo, quello di sensibilizzare il cittadino marchigiano all'utilizzo del treno, come mezzo green, come contributo che ciascuno deve dare alla sostenibilità ambientale". (ANSA).