Covid: Marche, +2.519 casi, 5 decessi, +2 in intensiva

(ANSA) - ANCONA, 06 FEB - Sono 2.519 i positivi al covid rilevati nelle Marche nell'ultima giornata, il tasso di incidenza continua a scendere a arriva a 1.763,08 su 100mila abitanti. Lo rende noto l'Osservatorio Epidemiologico regionale.

Sono 9.525 i tamponi complessivamente analizzati, dei quali 7.352 nel percorso diagnostico, con una positività del 34,3%. I sintomatici sono 534, i casi in fase di approfondimento epidemiologico 428, i contatti stretti di casi positivi sono 829, i contatti domestici 714. La provincia con il maggior numero di contagi è Ancona, con 750, seguita da Macerata con 594, Pesaro Urbino con 426, Ascoli Piceno con 363, Fermo con 301, oltr a 85 casi da fuori regione. Tra i nuovi casi, 678 interessano la fascia di età 25-44 anni, 584 quella 45-59, 245 quella 6-10 anni. In aumento i ricoverati, secondo i dati della regione, dopo la flessione (-15) di ieri: sono 379, +2 su ieri.

I pazienti in terapia intensiva sono 54 (+2), quelli in semi intensiva sono 70 (-2), quelli in reparti non intensivi 255 (+2), i dimessi sono 19. Cinque i decessi nelle ultime 24 ore, che fano salire il totale a 3.463: sono morti tre uomini e due donne, di età compresa tra 55 e 94 anni, tutti alle prese con patologie pregresse. Ci sono 52 persone in osservazione nei pronto soccorso e 235 ospiti di strutture territoriali. I positivi alla data di oggi sono 23.745, le persone in isolamento domiciliare o quarantena sono 51.539 di cui 6.108 con sintomi. I guariti/dimessi dall'inizio della pandemia salgono a 258.336.

