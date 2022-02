Nautica: sindacati, rinnovato contratto integrativo Ferretti

(ANSA) - ANCONA, 02 FEB - E' arrivato ieri "il tanto atteso rinnovo del contratto integrativo del Gruppo Ferretti, leader nella Nautica. Il premio riguarda tutti i sei stabilimenti del gruppo di cui due sono marchigiani, stabilimento di Ancona con 121 dipendenti e quello di Mondolfo con 168 dipendenti". Lo annunciano Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal Uil. "L'azienda nel 2021 ha raggiunto un fatturato record e nel primo semestre aveva già eguagliato i numeri del 2020. - ricordano i sindacati - La crescita del gruppo è fuori discussione, tant'è che nell'anno 2021 si sono perfezionate oltre 20 nuove assunzioni nei due cantieri marchigiani".

"Il premio concordato, uno dei più importanti del settore e della regione, sarà di 3.500 euro al raggiungimento degli obiettivi prefissati. - riferiscono - In particolare, la direzione del Gruppo Ferretti e il coordinamento nazionale delle Rsu, assistito dai relativi rappresentanti nazionali e territoriali, si sono incontrati ieri per sottoscrivere un'ipotesi di accordo sulla definizione della nuova contrattazione di secondo livello nei cantieri del gruppo. Il lavoro negoziale, iniziato a settembre 2021, non si è mai interrotto nonostante la pandemia, e si è caratterizzato da incontri in presenza, online e misti".

La direzione del Gruppo e i sindacati "hanno raggiunto un'intesa sui principi e i criteri che regoleranno la nuova contrattazione di secondo livello, con riferimento in particolare ai trattamenti normativi, economici legati ai risultati ed all'andamento dei cantieri che fanno parte del Gruppo. In particolare, i punti salienti dell'intesa raggiunta: rafforzamento delle relazioni sindacali con il potenziamento dei confronti finalizzati a salvaguardare le condizioni generali dell'occupazione diretta, rendendola più stabile; confronto sull'attività in appalto con potenziamento delle tutele generali sul personale esterno; istituzione di una commissione per rivisitare il sistema classificatorio; aumento graduale del ticket pasto; miglioramento delle modalità d'erogazione delle risorse collegate al premio di risultato, con percentuale dell'80% sull'indicatore della produttività; miglioramento significativo del riconoscimento del premio per tutti i nuovi assunti". (ANSA).