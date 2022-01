Vaccini: Saltamartini, a fine mese mezzo milione vaccinati

(ANSA) - ANCONA, 28 GEN - "Le vaccinazioni stanno andando benissimo e alla fine di questo mese avremo vaccinato quasi mezzo milione di persone, un record assoluto a livello nazionale". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini, a margine del sit-in degli infermieri Nursind ad Ancona per chiedere nuove assunzioni e compensi equiparati alla media europea. Sentito sul cambio di colore della regione, "è un tema che deve essere valutato sulla base di una revisione, probabilmente dei criteri, di cui si sta discutendo nella Conferenza Stato-Regioni e delle Regioni, in ogni caso oggi c'è un calo di positivi, da cui necessariamente e verosimilmente, nei prossimi giorni avremo un calo di ricoverati in terapia intensiva e in area medica". Mentre si attende l'arrivo dell'antivirale della Pfizer contro il Covid, Saltamartini ha rimarcato che "la cura con gli anticorpi monoclonali sta funzionando". Per quanto concerne invece il nuovo vaccino anti Covid a base proteica, Novavax, nelle Marche "dovrebbe arrivare a metà del mese di febbraio", ma "speriamo che possa arrivare al più presto" il vaccino aggiornato contro la variante Omicron. (ANSA).