Fermato presunto rapinatore tabaccherie Ancona

(ANSA) - ANCONA, 28 GEN - Fermo di indiziato di delitto per le rapine al tabaccaio in via Cialdini e all'esercizio commerciale in via Trieste ad Ancona, del 12 e del 26 gennaio.

Ieri i poliziotti delle Volanti, coordinati dal dirigente commissario capo Dal Monte, nel tardo pomeriggio di ieri hanno individuato e controllato un 40enne anconetano, molto somigliante alle immagini del rapinatore, ripreso dalle videocamere della sicurezza. E' stato rintracciato in via Montebello, nei pressi di un altro esercizio commerciale: fattezze, movenze e anche alcuni capi di abbigliamento corrispondevano all'autore dei precedenti episodi Perquisito è stato trovato in possesso di un coltello da cucina, con manico bianco e lama di cm 13, che è stato sequestrato come ama del delitto. Durante una perquisizione domiciliare, altro personale della Polizia di Stato ha trovato e sequestrato la felpa rossa indossata in occasione della rapina del 12 gennaio, in via Cialdini. Il 40enne è stato rinchiuso nel carcere di Montacuto.

"Un plauso agli agenti delle Volanti che con spiccato intuito ed elevata professionalità hanno fermato un rapinatore che rischiava di diventare seriale, con tutte le presumibili conseguenze per la sicurezza pubblica" ha commentato il questore Cesare Capocasa. (ANSA).