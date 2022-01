Terremoto: assessore incontra soprintendente Marche sud

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 25 GEN - Ricostruzione post sisma, personale e Pnnr in uno dei territori delle Marche più ricchi di bellezze, ma anche più colpiti dalla tragedia del terremoto.

Sono stati i temi al centro dell'incontro avvenuto oggi ad Ascoli Piceno nella sede della neo istituita Soprintendenza Marche Sud fra l'assessore regionale Guido Castelli e il soprintendente Pierluigi Moriconi per fare il punto su tutta una serie di situazioni nodali per il territorio compreso tra lo stesso capoluogo piceno e le province di Fermo e Macerata. "Sul tavolo ci sono importanti scadenze che ci aspettano, in particolare nei centri più distrutti dal sisma come ad esempio Visso e Arquata - spiega Castelli -. Ma anche la necessità di sviluppare accordi per sostenere adeguatamente il lavoro, mettendo a disposizione personale anche da parte dell'Usr, come già confermato dal direttore Babini che si è dichiarato disponibile. Senza contare tutto ciò che deriverà dal Pnrr: la richiesta per tutta la serie di finanziamenti in materia di ricostruzione e rigenerazione passa necessariamente attraverso la sinergia con la Soprintendenza, quanto mai fondamentale in questo passaggio". La Soprintendenza Marche Sud è stata recentemente istituita dal Ministero dei Beni Culturali. Secondo Moriconi, "diamo il via ad una nuova fase dei rapporti tra Regione e Soprintendenza, improntata sulla stretta collaborazione non solo in questa fase di emergenza dovuta al sisma, ma anche e soprattutto per le sfide future: senza dialogo non si va da nessuna parte". (ANSA).