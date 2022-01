Concorso "Raccontar Scrivendo" su tema "Alla luna" Leopardi

Al via l'11/a edizione del prestigioso Concorso Letterario "Raccontar Scrivendo" organizzato dall'Associazione "La Casetta degli Artisti" di Recanati, in collaborazione con il Comune di Recanati, la Regione Marche, Casa Leopardi, con il contributo delle più importanti aziende del territorio. Tra le novità, una sezione speciale di arti varie rivolta a tutti, un modo per offrire a chiunque, non solo agli studenti, la possibilità di affrontare la tematica proposta.

Presentate oggi dal sindaco Antonio Bravi, dall'assessora alla Cultura Rita Soccio e dal presidente dell'associazione "La Casetta degli Artisti" Gabriele Magagnini, le linee guida guida del Concorso 2022 rivolto agli studenti delle scuole primarie, classi terze quarte e quinte, e alle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia. Il tema a cui sono chiamati gli studenti a fare delle riflessioni è quello dell'idillio "Alla luna" di Giacomo Leopardi.

"Dopo una breve interruzione di un anno a causa dell'emergenza sanitaria, riprende questo importante concorso letterario - ha detto il sindaco - un lavoro complesso e difficile che organizzatori e collaboratori riescono a portare avanti con risultati sempre più rilevanti: alla sua 11/a edizione il Concorso è diventato un punto di riferimento per la città, per gli amanti della cultura e per i sempre più numerosi studenti che vi partecipano, per i quali rappresenta un significativo strumento di crescita e di arricchimento culturale. Sin dalle prime edizioni l'iniziativa ha saputo mettere in luce il talento di studenti appassionati di letteratura e di Giacomo Leopardi, stimolando la loro fantasia.

Ringrazio Gabriele Magagnini, l'Associazione La Casetta degli Artisti, gli sponsor, le e gli insegnanti e tutti coloro che dedicano parte del loro tempo per realizzare questo progetto".

Il Concorso non prevede una quota di iscrizione, gli elaborati dovranno essere inviati via mail entro il 15 aprile.

Le opere verranno valutate da una giuria di esperti. Il premio per i primi classificati di ogni sezione sarà un soggiorno per due persone in una capitale europea. Gli altri premi consistono in prodotti delle aziende partner dell' iniziativa e somme in denaro. (ANSA).