Ciclismo: Tirreno;tanti muri da scalare e arrivo di domenica

(ANSA) - ANCONA, 20 GEN - La novità principale della 57/a edizione della Tirreno-Adriatico di ciclismo, presentata oggi nella sede della Regione Marche e organizzata da Rcs Sport-La Gazzetta dello Sport, è la data dell'epilogo: non più di martedì, ma alla domenica. La 'Corsa dei due mari' scatterà da Lido di Camaiore (Lucca) lunedì 7 marzo e si concluderà appunto domenica 13 marzo, dopo che i corridori avranno affrontato 7 tappe fino a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Non sono previsti arrivi in quota, ma tanti durissimi 'muri' da scalare.

"Con i suoi 14 mila metri di dislivello - ha garantito il direttore di corsa, Mauro Vegni - sarà una delle più impegnative edizioni della storia". L'anno scorso la corsa a tappe venne vinta dal fuoriclasse sloveno Tadej Pogacar. (ANSA).