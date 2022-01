Scuola: Marche, "645 classi in quarantena", raddoppio in 7gg

(ANSA) - ANCONA, 18 GEN - "Sono 645 attualmente le classi messe precauzionalmente in quarantena nelle Marche", un numero più che doppio rispetto alla situazione di una settimana fa (313), su un totale di 10.464 classi complessive. Lo riferisce l'assessore regionale all'Istruzione Giorgia Latini (Lega) a margine della seduta del Consiglio Regione. "Però - osserva - se pensiamo che nelle Marche abbiamo circa 10.500 classi ovviamente è una percentuale ancora bassa".

"I dati che abbiamo sono ancora in crescita - ammette Latini - però la stragrande maggioranza della popolazione scolastica è in presenza ed è il risultato che c'interessa perché sappiamo che le misure che abbiamo messo in campo sono volte a far sì che i nostri studenti quest'anno svolgano il più possibile le lezioni in presenza. Sappiamo quanto sono stati penalizzati purtroppo dalla didattica a distanza: ce lo dicono le prove Invalsi, i medici in merito all'aumento dei casi di depressione e le problematiche di tipo caratteriale che insorgono nelle nuove generazioni e per le quali in questi due anni hanno influito in negativo. "Anche in questo momento critico della pandemia - afferma l'assessora - Dobbiamo andare avanti. Come Regione abbiamo messo in campo provvedimenti importanti, segnali per venire incontro ai ragazzi: screening fatti in vista della scuola per ragazzi delle Elementari Medie, e poi delle Superiori; il monitoraggio nelle scuole sentinella; investiti 12 mln euro sugli impianti di aerazione meccanica, prima regione che ha f un'azione del genere". (ANSA).