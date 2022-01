Green pass: 161 persone multate in provincia di Ancona

Dieci esercizi pubblici chiusi temporaneamente, 161 persone fisiche multate per violazione della normativa in tema di Green pass e 62 per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Sono questi alcuni dei numeri resi noti dalla Prefettura di Ancona a seguito dell'attività delle forze di polizia per verificare il possesso del Green-pass rafforzato per l'accesso agli esercizi commerciali, ristoranti, locali di pubblico spettacolo e sui mezzi del trasporto pubblico locale.

Controllate ha portato a controllare in tutta la provincia di Ancona, al 17 gennaio scorso, complessivamente 62.975 persone con una media di circa 1.500 persone al giorno. Sono stati inoltre effettuati 6.496 controlli di attività commerciali che hanno prodotto 22 sanzioni con chiusura provvisoria di 10 esercizi pubblici. Dalla Prefettura, inoltre, si ricordano le principali date per l'entrata in vigore delle nuove misure: l'obbligo vaccinale, fino al 15 giugno prossimo, per tutti i soggetti che abbiano compiuto, o che compiranno in tale arco temporale, i 50 anni di età; dal 15 febbraio prossimo, le persone di età superiore ai 50 anni, siano essi lavoratori pubblici o privati, debbono possedere per l'accesso ai luoghi di lavoro il Green pass "rafforzato" e sono tenuti ad esibirlo; dal primo febbraio, l'obbligo vaccinale riguarda, senza limiti di età, il personale universitario, quello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori; il Green pass base diviene requisito essenziale per l'accesso ai pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari, alle attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. (ANSA).