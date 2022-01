Covid: nelle Marche 343 ricoverati, (+5), tre decessi

(ANSA) - ANCONA, 17 GEN - Continua la crescita, per altro ad un ritmo rallentato rispetto ai contagi, dei ricoverati per covid negli ospedali delle Marche, arrivati nell'ultima giornata a 343, +5 su ieri, tutti nei reparti non intensivi dove ci sono 216 pazienti, mentre ce ne sono 64 in terapia intensiva (+2 e 63 in semi intensiva (-2), secondo i dati della Regione. Dieci i dimessi, mentre son stati registrati tre nuovi decessi: sono morti due uomini e una donna di età compresa tra 65 e 84 anni, tutti con patologie pregresse, facendo salire il totale a 3.319.

Sono 51 le persone in osservazione nei pronto soccorso, tecnicamente non considerate tra i ricoverati, e 187 gli ospiti di strutture territoriali. I positivi alla data di oggi sono 16.750, di cui 16.407 in isolamento domiciliare. Le persone in quarantena sono 56.013, di cui 5.700 con sintomi e 255 operatori sanitari. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 164.270. (ANSA).