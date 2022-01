Pnrr: Saltamartini, lunedì in Giunta piano investimenti

"Lunedì porterò in Giunta il piano di investimenti del Pnrr, la provincia di Ascoli non sarà dimenticata e lo vedrete". Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini intervenendo ad Ascoli alla presentazione del nuovo direttore di Area Vasta 5 Massimo Esposito e di Giuliano Milanese, nuovo direttore dell'Unità Operativa Complessa di Urologia a direzione Universitaria, presso la sede di Infermieristica dell'ospedale Mazzoni. Presenti, tra gli altri, gli assessori Giorgia Latini e Guido Castelli, il direttore generale Asur Marche Nadia Storti e il rettore Univpm Gian Luca Gregori.

L'assessore ha parlato di università. "Aver portato ad Ascoli Piceno una cattedra universitaria - ha rimarcato - è una svolta importante perché l'università in questo modo si trasforma in un ente di ricerca sul territorio". Toccando poi i temi della sanità picena e dell'ipotesi ospedale unico di vallata, ha ricordato, rivolgendosi in particolare ai sindaci di Ascoli, Fioravanti, e di San Benedetto del Tronto, Spazzafumo: "Tra i primi atti di questa giunta c'è stato l'aver detto no agli ospedali unici. In provincia di Ascoli doveva essere realizzato un unico ospedale concentrando le risorse, ma abbiamo ritenuto più utile potenziare entrambi gli ospedali che sono di primo livello, hanno pari dignità. Questo è un dato politicamente ineccepibile e che non può essere posto in discussione".

A Spazzafumo, Saltamartini ha ricordato: "abbiamo finanziato un nuovo ospedale su Pesaro, dobbiamo inaugurare il nuovo ospedale all'Inrca di Ancona, abbiamo finanziato il nuovo ospedale di Macerata, stiamo per inaugurare il nuovo ospedale di Fermo; l'ospedale Mazzoni di Ascoli non è così decrepito: tenuto conto di ciò, abbiamo finanziato l'ospedale di San Benedetto, ma sarete voi a stabilire se volete farne uno nuovo e ristrutturare il Madonna del Soccorso, rientra nella rappresentanza del territorio stabilire come fare, noi le risorse ce le mettiamo".

