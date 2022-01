Pediatria: da eccellenza Salesi Ancona, rete diffusa Marche

(ANSA) - ANCONA, 14 GEN - Si è concretizzata dall'autunno del 2020 e si sta tutt'ora sviluppando, una rete regionale che dalla Clinica di Ortopedia dell'Adulto e Pediatrica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche punta a trasferire l'eccellenza raggiunta dal reparto dell'ospedale Salesi di Ancona a tutto il territorio regionale e anche oltre. Una rete che ribalta la logica adottata in passato, quella dell'"hub spoke", con il concentramento dei servizi in strutture ospedaliere, per arrivare invece ad una rete diffusa che coinvolge il territorio, facendo squadra anche con il terzo settore per l'attività chirurgica di traumatologia, di correzione delle gravi deformità e di allungamento degli arti, di correzione delle gravi deformità del rachide (cifosi, scoliosi, spondilolistesi) e del trattamento dei tumori ossei dell'infanzia che vede al Salesi una eccellenza di riferimento sul panorama nazionale, attività clinico scientifiche che si sono sviluppate nell'ultimo anno.

Ad illustrare il nuovo assetto organizzativo, che ha preso forma in piena pandemia, sono stati il rettore UnivPm Gian Luca Gregori, il direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona Michele Caporossi, il direttore della Clinica di Ortopedia Adulta e Pediatrica Antonio Gigante, il preside della facoltà di Medicina e Chirurgia UnivPm Mauro Silvestrini, la direttrice generale Asur Marche Nadia Storti, il consigliere regionale Carlo Ciccioli componente della IV Commissione consiliare permanente. Presente anche il presidente dell'Ordine dei Medici di Ancona Fulvio Borromei.

Un percorso che crea un 'fil rouge' tra didattica, ricerca, terapia e assistenza, mettendo in rete università, ospedale, Asur e tessendo una serie di collaborazioni interne ed esterne che coinvolgono il Centro di Diagnosi Prenatale di II livello di Loreto, l'Istituto Bignamini - Fondazione Don Gnocchi, la Lega del Filo d'Oro e l'Oncologia pediatrica del Policlinico Gemelli di Roma. (ANSA).