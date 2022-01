Incendio doloso in riserva naturale Sentina San Benedetto T.

Un incendio, che sarebbe di origine dolosa, si è sviluppato nel pomeriggio nell'area riserva naturale della Sentina a San Benedetto del Tronto. Le fiamme hanno interessato vari punti della vegetazione, impegnando le squadre dei vigili del fuoco che hanno avuto qualche difficoltà a raggiungere la zona dell'incendio che al momento l'incendio è sotto controllo. La polizia avrebbe individuato punti di innesco e sta indagando per risalire al responsabile. Su una persona già individuata si concentra il lavoro dei poliziotti.

Il sindaco Antonio Spazzafumo, che si è costantemente informato sull'evolversi dell'incendio che si è sviluppato oggi in un'ampia area vegetativa all'interno della zona protetta della riserva Sentina, intende ringraziare gli ambientalisti presenti nell'area protetta che hanno tempestivamente allertato i Vigili del Fuoco e hanno collaborato con la Polizia per individuare il presunto piromane e assicura che, qualora si dovesse instaurare un procedimento giudiziario, il Comune di San Benedetto del Tronto non esiterà a costituirsi parte civile nei confronti dei presunti responsabili. (ANSA).