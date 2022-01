Basket: striscione contro Ps e fumogeni, 4 Daspo a tifosi

(ANSA) - MONTEGRANARO, 14 GEN - Quattro Daspo ad altrettanti giovani per i fatti accaduti il 21 novembre scorso nei pressi del palazzetto dello sport "Bombonera" di Montegranaro (Fermo) dove era in programma una partita di pallacanestro valevole per il campionato di serie B: prevedono il divieto per un anno di accedere a eventi sportivi di pallacanestro, nazionali ed internazionali. La sera prima erano state rilevate alcune scritte contro la tifoseria della squadra ospite, subito fatte cancellare. Il giorno della partita, poco prima dell'inizio dell'incontro, alcuni tifosi della squadra locale erano scesi in corteo dalla scalinata antistante il Palasport, tenendo in mano uno striscione di carta con scritta una frase oltraggiosa verso la Questura e accendendo due fumogeni.

Gli operatori della Polizia di Stato hanno filmato i comportamenti tenuti dal gruppo di tifosi. Le immagini sono state successivamente analizzate per individuare gli autori che indossavano mascherine di protezione e felpe con il cappuccio alzato sulla testa. Quattro dei giovani che tenevano in mano lo striscione e che avevano acceso i fumogeni sono stati identificati. Al termine della procedura, visto l'esito degli accertamenti amministrativi compiuti dalla Divisione Anticrimine, sono stati emesso i Daspo del Questore di Fermo.

(ANSA).