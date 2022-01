Vaccini: somministrate 19.618 dosi in un giorno nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 13 GEN - Nuovo record di vaccini nelle Marche. Ieri 12 gennaio sono state somministrate 19.618 dosi: 1.800 prime dosi, 1.843 le seconde e 15.975 le terze. "Dopo il record di vaccini dell'11 gennaio ne abbiamo raggiunto uno più alto ieri - commenta l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini - . E' la prova che la via da seguire è sempre la prenotazione nonostante la disponibilità di alcuni open day.

Ieri sono partiti ben 7mila sms a tutti quei soggetti col ciclo vaccinale in scadenza, che avevano una prenotazione assegnata per febbraio e marzo. Oggi il lavoro dell'Asur prosegue, così da dare una risposta a tutti i 60mila marchigiani col Green pass in scadenza. A questi ritmi siamo certi di raggiungere a gennaio tutti i 420 mila marchigiani che devono fare la terza dose".

Delle 19.618 dosi totali, 5.867 sono state somministrate in provincia di Ancona, 3.197 nell'Ascolano, 2.595 nel Fermano, 3.561 nel Maceratese e 4.398 in provincia di Pesaro Urbino.

La fascia di età che ha ricevuto più prime dosi è stata quella 0-16, con 708 somministrazioni, seguita dalla fascia 50-59 con 273 (dall'8 gennaio e fino al 15 giugno 2022 è stabilito l'obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto i 50 anni di età, e dal 15 febbraio tutti i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato per accedere al luogo di lavoro saranno tenuti ad esibire il super green pass). (ANSA).