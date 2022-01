Covid: nelle Marche 325 ricoverati (-1), 3 decessi

(ANSA) - ANCONA, 13 GEN - Sono 325 i ricoverati pee covid negli ospedali delle Marche, 1 meno di ieri. In realtà aumentano i pazienti in terapia intensiva (59; +1), e quelli in semi intensiva (65; +4),. ma diminuiscono quelli nei reparti non intensivi (201; +6). Con 37 dimessi nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Regione Marche, l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva è al 23%, quelli dei pazienti in area medica (266 posti occupati) è al 26,3%. Nell'ultima giornata ci sono stati tre decessi, quelli di due uomini e una donna, di età compresa tra 63 e 94 anni, tutti del Fermano e tutti con patologie pregresse. Le persone in osservazione nei pronto soccorso (tecnicamente non ricomprese tra i ricoverati) sono 37, gli ospiti di strutture territoriali (Campofilone, Galantara, Macerata Feltria, Sant'Elpidio a Mare, Corinaldo) 172. I positivi alla data di oggi sono 10.901 (ieri erano 10.953), di cui 10.576 in isolamento domiciliare. Le persone in quarantena, tra positivi in isolamento, persone in attesa dell'esito del tampone, contatti di casi positivi, sono 30.096, di cui 7.295 sintomatici. (ANSA).