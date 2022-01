Scuola: nelle Marche, 313 classi in Dad, 218 in quarantena

Sono 313 le classi messe precauzionalmente in Dad nelle Marche al momento della rilevazione dei casi di positività al covid in attesa della formalizzazione della quarantena da parte dell'Asur, di cui 218 quelle poste effettivamente in quarantena. Lo rende noto l'Ufficio Scolastico regionale. Sono 8.290 i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni sinora vaccinati: 4.036 in provincia di Ancona, 2.085 in quella di Pesaro Urbino, 978 in quella di Macerata, 924 in quella di Ascoli Piceno, 267 in quella di Fermo. Per quello che riguarda i ragazzi più grandi, 14.067 di quelli tra 12 e 19 anni non hanno ricevuto neppure una dose di vaccino anticovid, pari al 12,8% della popolazione complessiva di quell'età di 110.108 unità. Sono invece 96.041 (87,2%) i giovani che hanno ricevuto la prima dose, 77.169 (70,1%) quelli che hanno ricevuto la seconda e 7.200 quelli che hanno ricevuto la terza dose booster (9,3% sulla seconda) (ANSA).