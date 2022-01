Sanità: sindaco Pesaro alla Regione. così non va, basta tagli

(ANSA) - PESARO, 12 GEN - "In questi mesi abbiamo dato tanto per la sanità marchigiana, ma purtroppo in cambio stiamo ricevendo pochissimo". Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci commenta i dati della pandemia pubblicati dai quotidiani: "La nostra città ha l'8% circa dei positivi giornalieri, ma Marche Nord si fa carico del 43% dei degenti Covid-19 della regione".

Una percentuale che pesa inevitabilmente sulle altre attività sanitarie, secondo Ricci e "mette ulteriormente sotto stress la struttura. E come se non bastasse ridimensionano psichiatria e ci tolgono la guardia medica. Così non va".

Venerdì, durante la conferenza dei sindaci dell'Area Vasta, "incalzeremo la Regione e sottoporrò con forza questi temi all'assessore Saltamartini, in attesa che il presidente Francesco Acquaroli venga in Consiglio comunale". (ANSA).