Quirinale: Saccone, delegazione grandi elettori Udc cresce

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Cresce la delegazione dell'Udc tra i grandi elettori regionali. Dopo l'elezione del presidente del consiglio del Molise, Salvatore Micone, anche il presidente del Consiglio regionale delle Marche, Dino Latini, è stato eletto stamani tra i tre delegati delle Marche che prenderanno parte all'elezione del prossimo capo dello Stato. L'Udc, come sempre, sceglie uomini e donne di affidabilità e serietà sui territori".

Lo dichiara il commissario regionale delle Marche e portavoce nazionale del partito, il sen. Antonio Saccone.

"Ringrazio i consiglieri regionali per la fiducia accordatami in rappresentanza delle Marche in occasione della elezione del presidente della Repubblica. E' per me un grande onore. Seguirò la linea del mio partito" è invece il primo commento di Dino Latini, consigliere e presidente dell'assemblea legislativa regionale delle Marche. (ANSA).