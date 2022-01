Quirinale: De Poli, si amplia delegazione Udc

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Si amplia la delegazione dell'Udc in vista dell'elezione del Presidente della Repubblica: ad oggi, il nostro partito registra due delegati tra i grandi elettori regionali: in Molise, infatti, è stato eletto il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, mentre nelle Marche e' stato designato il presidente del Consiglio regionale, Dino Latini. La famiglia dell'Udc si appresta a partecipare a questo importante passaggio istituzionale per il Paese con la presenza di personalità autorevoli, serie e responsabili". Così il senatore e presidente nazionale Udc Antonio De Poli. (ANSA).