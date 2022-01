Quirinale: Acquaroli, da voto base per ripartenza Paese

(ANSA) - ANCONA, 12 GEN - "È un grande onore rappresentare le Marche tra i grandi elettori per il presidente della Repubblica: si tratta di un voto importante che cade in una epoca storica assolutamente complicata e difficile". Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha commentato così la sua designazione, avvenuta nella seduta odierna del Consiglio regionale, tra i tre delegati che parteciperanno all'elezione del presidente della Repubblica, insieme al presidente dell'Assemblea legislativa Dino Latini (Udc) e al capogruppo in Consiglio regionale del Pd, Maurizio Mangialardi.

Parlando con i giornalisti, ha affermato di ritenere il voto per il nuovo Presidente della Repubblica "un elemento su cui basare la ripartenza del Paese con nuovo slancio verso le sfide future in Europa" e la "capacità, anche economica e sociale di saper mettere in campo le giuste sinergie, le giuste energie, le giuste scelte, affinché il paese possa tornare ad essere protagonista».

"E' difficile da qua capire e comprendere quelle che sono le trattative e le prospettive in corso: - ha detto ancora Acquaroli rispondendo ai giornalisti - i nomi che sono in ballo sono tantissimi, vediamo nei prossimi giorni quello che sarà lo scenario più veritiero. Credo che più arriviamo nella prossimità del voto e più si potrà avere uno scenario più chiaro e anche più decifrabile". (ANSA).