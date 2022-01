Sassoli: Mastrovincenzo, era un amico, un punto di riferimento

(ANSA) - ANCONA, 11 GEN - "David era un amico. Una persona seria, corretta, leale. Un politico sempre disponibile, che sapeva ascoltare, attento ai problemi delle persone. Un grande Presidente del Parlamento Europeo che si è battuto costantemente per un'Europa accogliente e solidale, per la giustizia sociale, per i diritti, per la tutela dell'ambiente". Così il consigliere regionale del Pd ed ex presidente del Consiglio regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo ricorda su facebook il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli morto nella notte. "In questi anni per me è stato un punto di riferimento e un grande esempio - osserva-. Ho tanti bellissimi ricordi che mi legano a lui: li porterò sempre con me". (ANSA).