Covid: sindaco Civitanova, Covid Hospital orgoglio Italia

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE, 11 GEN - "Dopo due anni di pandemia il Covid Hospital di Civitanova Marche non solo è un orgoglio per la nostra comunità, ma anche per l'intero Paese": a dirlo all'ANSA è il sindaco della cittadina marchigiana, Fabrizio Ciarapica. "Qui sono state curate oltre 600 persone - ricorda - e se la Regione decidesse di riaprirlo l'amministrazione comunale darà il massimo contributo come ha sempre fatto". "Al momento non ho ricevuto alcuna notizia in merito a una eventuale riapertura della struttura - dice Ciarapica -. Qualche giorno fa, proprio in merito al Covid Center, ho sentito il presidente Francesco Acquaroli che al momento, mi ha spiegato, stanno monitorando l'andamento dei contagi per valutare le soluzioni da adottare". "Resta il fatto - conclude il sindaco - che la nostra è una struttura simbolo alla lotta al Covid ed avercela è una fortuna assoluta". (ANSA).