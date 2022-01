Covid: nelle Marche +1.745 positivi, 405 con sintomi

(ANSA) - ANCONA, 11 GEN - Sono 1.475 i positivi al covid rilevati nell'ultima giornata nelle Marche, di questi 405 presentano sintomi (da pochi e lievi a severi e critici), mentre continua a salire il tasso di incidenza, che arriva a 874,65 su 100mila abitanti. I nuovi casi rappresentano una positività del 12,5% su 14.001 tamponi analizzati nel percorso diagnostico screening (18.451 i tamponi totali, a cui si aggiungono 10.750 tamponi antigenici screening, con 4.700 positivi da sottoporre a tampone molecolare per conferma).

La provincia di Ancona raccoglie ben 824 casi, seguita da quella di Ascoli Piceno, con 252, da Fermo con 230, da Macerata con 186, da Pesaro Urbino con 145 e 108 fuori regione. Il contagio è più diffuso nelle fasce di età25-44 anni (584 casi), e 45-59 anni (449). Ci sono 199 casi tra 19-24enne, 123 tra 14-18enni. Sono 19 i positivi in setting scolastico/formativo.

Per 326 casi sono in corso approfondimenti epidemiologici.

