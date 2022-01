Adm sequestra 2.500 cartoni oggetti ceramica in porto Ancona

(ANSA) - ANCONA, 11 GEN - Nell'ambito dei controlli doganali all'importazione, i funzionari Adm (Accise, Dogane e Monopoli) hanno sottoposto a verifica, presso il porto di Ancona, 2.558 cartoni contenenti statuette e altri oggetti di ornamento di ceramica, provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese e destinate a un importatore nella provincia di Ancona. I singoli articoli, pronti per l'immissione in commercio, avevano all'interno della confezione un cartoncino riportante sia la dicitura "Made in Italy" che, nel retro, quella di "Prodotto extra UE", fornendo indicazioni fuorvianti e ingannevoli per il consumatore finale circa l'effettiva origine del prodotto.

L'intera partita, relativa a due spedizioni successive, è stata sottoposta a sequestro per violazione dell'art. 4, comma 49, della legge n. 350/2003 e il titolare della società importatrice è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria. (ANSA).