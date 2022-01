Pino crolla su auto, ferito il conducente a Senigallia

(ANSA) - SENIGALLIA, 10 GEN - Tragedia sfiorata a Senigallia, dove un grosso pino è crollato su un'automobile in transito lungo lo Stradone Misa che costeggia il fiume. L'alta pianta, con un fusto imponente, ha colpito il mezzo all'altezza di cofano e parabrezza. E' rimasto ferito il conducente, un dipendente Asur di circa 50 anni. Per estrarlo dall'abitacolo c'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco, poi è stato trasportato in codice rosso al vicino ospedale di Senigallia: non è in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e la polizia locale per la gestione del traffico.

L'episodio ha ha riacceso le polemiche per la manutenzione dei grossi alberi presenti anche in un altro quartiere residenziale di Senigallia, dove l'anno scorso ci sono stati due crolli.

(ANSA).