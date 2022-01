Vaccini: Acquaroli, 18mila vaccinazioni giornaliere Marche

(ANSA) - ANCONA, 09 GEN - La campagna per la vaccinazione anti covid è "prioritaria" lo ha rilevato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli su facebook, sottolineando che "tra prime, seconde e terze dosi stiamo effettuando 18mila somministrazioni giornaliere, la metà in più rispetto a quanto facevamo nella prima fase". Ma - aggiunge - "nonostante questo enorme sforzo, il fatto che ci sia stato richiesto di anticipare a quattro mesi i richiami della terza dose, unito alla scadenza del Green pass al primo febbraio, ha comportato che la stragrande maggioranza delle persone che avevano la seconda dose effettuata da più di quattro mesi debba oggi essere vaccinata entro questo mese di gennaio. In pochi giorni stiamo riallestendo centri vaccinali che possano essere adeguati allo scenario che ci è stato prospettato e che possano dare più stabilità alla campagna anche in futuro. Sta di fatto- sottolinea - che numeri così elevati, in un tempo così ristretto, richiedono pazienza e comprensione da parte di tutti perché sicuramente disagi ce ne sono stati e potrebbero capitare anche in futuro. Come è capitato per il numero verde, a causa del numero elevatissimo di chiamate" prosegue Acquaroli a proposito dei disservizi nelle prenotazioni. (ANSA).