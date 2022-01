Presidente Camera Marche, Pitti Uomo senza buyer russi

(ANSA) - ANCONA, 08 GEN - "I buyer russi non parteciperanno all'edizione di Pitti Uomo 101 pur avendo completato il ciclo vaccinale, ma con lo Sputnik che non è valido per ottenere il Green pass in Italia. Non oso pensare quale impatto distruttivo possa avere la conferma di questo divieto per la prossima edizione del Micam". Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche lancia l'allarme, alla vigilia di uno degli eventi storici della moda italiana, in programma a Firenze da martedì prossimo. "Si tratta di una questione nazionale e non certo solo della nostra regione", spiega. Il settore della moda in Italia vale 85 miliardi (8,5% del fatturato delle imprese manifatturiere) e impiega 460mila addetti (11,9% degli addetti delle imprese del manifatturiero). Nelle Marche vale oltre 5 miliardi in fatturato (dati 2018) pari al 7,2% del totale regionale, e impiega il 7,5% degli addetti d'impresa (37mila su 487mila, al 30 settembre 2021). "Si tratta di un settore che è stato e continua a essere il più penalizzato dalla crisi pandemica - sottolinea Sabatini -. I ristori non possono bastare: ci vogliono iniziative concrete che sostengano seriamente la vocazione delle imprese del settore ad esportare".

In questa direzione, "il riconoscimento dell'Italia alla doppia dose del vaccino Sputnik, in attesa del riconoscimento dell'Ema, sarebbe in linea con quanto ci dice l'Ue (il portavoce della Commissione Europea Christian Wigand ha ricordato che 'di base è una decisione nazionale') e un grande primo passo verso un mercato che per la moda rappresenta uno sbocco storico per le nostre esportazioni". Per il presidente camerale, "si potrebbe pensare e comunicare per tempo ai buyer russi che, oltre all'obbligo di doppia dose di Sputnik, si debbano obbligatoriamente sottoporre alla somministrazione quotidiana di tamponi rapidi, dal cui esito dipende la possibilità di entrare nelle fiere. È necessaria una scelta coraggiosa per la quale intesserò anche i parlamentari delle Marche", conclude Sabatini.

