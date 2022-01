Caterpillar: presidio lavoratori a Prefettura Ancona

(ANSA) - ANCONA, 07 GEN - "Il Prefetto ha dichiarato che nel primo pomeriggio invierà una lettera indirizzata a Governo e Mise per chiedere un intervento nella vertenza Caterpillar". Lo ha riferito il segretario regionale della Fiom Cgil Tiziano Beldomenico al termine dell'incontro con il Prefetto di Ancona, Darco Pellos, a Palazzo del Governo. Un faccia a faccia di 40 minuti circa nel quale le Rsu e i rappresentanti regionali e provinciali delle sigle sindacali di categoria Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil hanno chiesto che la vertenza passi da una dimensione regionale ad una nazionale, con l'apertura di un tavolo di crisi al Ministero dello Sviluppo Economico. In mattinata un centinaio di lavoratori si è radunato sotto la sede della Prefettura di Ancona per sollecitare una mediazione nei confronti del Governo centrale. Il 10 dicembre la multinazionale statunitense aveva annunciato la chiusura della sede di Jesi e il licenziamento dei 270 lavoratori, 185 circa dipendenti diretti e per la restante parte lavoratori interinali. Fiom Cgil intende "al massimo entro martedì 11 gennaio depositare al Tribunale di Ancona l'articolo 28 per citare l'azienda per condotta antisindacale - ha spiegato Beldomenico - in quanto l'azienda ci avrebbe comunicato la chiusura dell'attività produttiva con il licenziamento di tutti i lavoratori senza manifestare mai nel corso dell'ultimo anno nessun tipo di problema rispetto ad un elevato costo del lavoro". I lavoratori riprenderanno lunedì la produzione nello stabilimento, ma il presidio andrà avanti e non si escludono ulteriori manifestazioni. All'incontro con il prefetto erano presenti le Rsu, Beldomenico, Maurizio Gabrielli (Fiom) , Mauro Masci, segretario regionale Fim Cisl insieme al segretario provinciale Fim Cisl Ancona Luigi Imperiale, e Vincenzo Gentilucci segretario regionale e provinciale Uilm Uil, e Marco Bastianelli della Camera del Lavoro di Cgil Ancona. (ANSA).