Epifania: Befana al Salesi con la Fond. Lorenzo Farinelli

(ANSA) - ANCONA, 06 GEN - Sorrisi e emozioni, dietro la mascherina, per i bimbi del reparto di Oncoematologia dell'Ospedale Materno-Infantile Salesi di Ancona nel giorno dell'Epifania. Un piccolo sorriso viene dalla calza piena di caramelle e dolcetti che la Fondazione Lorenzo Farinelli ha distribuito nelle camerette, grazie alla disponibilità della direzione medica del nosocomio e della direzione del reparto. La Fondazione Lorenzo Farinelli è impegnata nel promuovere e sostenere la ricerca scientifica contro il Linfoma Non Hodgkin, la patologia tumorale del sangue che colpì il giovane medico di Ancona Lorenzo Farinelli, morto due anni fa, che aveva commosso il web con un appello video per raccogliere i fondi necessari ad un viaggio negli Usa per una terapia sperimentale. Viaggio che non fece in tempo a fare. "Un giorno di festa ha bisogno di un piccolo sollievo. Noi lo vogliamo portare, con questa calza, ai bambini di questo reparto sia per ricordare la tenacia con cui Lorenzo ha combattuto questa malattia sia per donare un sorriso a chi più ne ha bisogno", ha detto la presidente della Fondazione Amalia Dusmet. (ANSA).