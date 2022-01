Covid: volano contagi Marche, +3.120 in un giorno

(ANSA) - ANCONA, 06 GEN - Volano i contagi nelle Marche con un nuovo record assoluto ben 3.120 nuovi casi nell'ultima giornata (ieri erano 2.147), e tasso di incidenza che schizza a 784,86 (ieri 697,87). Tuttavia, secondo l'Osservatorio Epidemiologico regionale, le Marche hanno una delle situazioni migliori per incidenza, al 19/o posto su 21 tra Regioni e province autonome. I nuovi casi rappresentano una positività del 21% rispetto ai 14.837 tamponi processati nel percorso diagnostico screening: sono 19.287 i tamponi totali. La provincia di Ancona si conferma come la più colpita dai contagi nelle 24 ore con 1.277 nuovi casi, seguita da Macerata con 541, Fermo con 482, Ascoli Piceno con 412 e Pesaro Urbino con 251, sono 157 i casi fuori regione. Il covid circola soprattutto nelle fasce di età adulta: oltre la metà dei casi interessa le fasce di età tra 25 e 59 anni: 1.102 nella fascia 25-44 anni, 704 in quella 45-59. Ma il contagio cresce anche da zero a 18 anni con 466 casi complessivi: ben 28 casi tra zero e 2 anni, 125 tra 6 e 10 anni, la fascia di età delle elementari, 203 tra 14 e 18 anni. Sono 662 i soggetti con sintomi, e 847 i casi per i quali sono in corso approfondimenti epidemiologici. I contatti domestici sono 859, i contatti stretti di casi positivi 694, 16 i contatti in ambiente di vita/socialità, 13 quelli in setting lavorativo. (ANSA).