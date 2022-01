Vaccini: Marche, avvio open day in week-end da 8-9 gennaio

(ANSA) - ANCONA, 04 GEN - "Nelle Marche partono l'8 e il 9 gennaio gli open day vaccinali nei weekend di gennaio 2022 per cittadini non prenotati". L'iniziativa è voluta da Regione Marche ed Asur per "accelerare la campagna vaccinale della terza dose". In attesa della pubblicazione del calendario completo "Castignano (Ascoli Piceno) anticipa la somministrazione delle dosi a domani 5 gennaio nella struttura Predaia dalle 15 alle 19".

"L'open day - ha detto l'Assessore alla Sanità Filippo Saltamartini - è anche la volontà di raggiungere i piccoli centri, per tener conto delle esigenze di chi ha difficoltà a spostarsi. In questo come in altri casi la Regione apprezza l'impegno dei medici di famiglia". (ANSA).