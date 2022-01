Vaccini: Fermo; 4 gg open day tra 'Mancini' e Montegranaro

Il punto vaccinale di Fermo alla scuola don Dino Mancini di viale Trento ha effettuato ieri 1.300 vaccinazioni anti-Covid, tra prime, seconde e terze dosi, accogliendo anche chi si presentava senza appuntamento. Da domani, 5 gennaio, saranno ammesse solo persone con prenotazione, mentre resta l'accesso anche senza appuntamento per chi deve effettuare la prima dose. Lo fa sapere l'Area vasta 4. "Sono stati programmati, per gli utenti non prenotati, 4 open days per tutti i sabati del mese. - prosegue - L'8 e 15 gennaio sarà attivo il punto vaccinale alla scuola Mancini di Fermo; il 22 e 29 gennaio si vaccinerà senza appuntamento all'ospedale di Montegranaro, sempre con orario 8-20".

L'attività prestata nella rete di interventi finalizzati al contrasto degli esiti sulla popolazione della variante Omicron.

La direzione, seguendo le direttive regionali, attiverà una serie di interventi per implementare la rete di prevenzione e protezione.

"Sono attive anche le postazioni vaccinali di Amandola, Porto San Giorgio, Piane di Falerone e dal 10 gennaio anche Montegranaro e Petritoli (sempre su prenotazione). - ricorda Av 4 - Nella giornata del 6 gennaio al Fermo Forum in contrada Girola di Fermo e il 7 gennaio ad Amandola in località Pian di Contro (antistadio) sarà previsto un open day di tamponi per alunni della scuola primaria e scuola secondaria di I grado, per un rientro a scuola dopo le festività natalizie in sicurezza. I tamponi antigenici rapidi saranno riservati ai soggetti che manifestino sintomi riconducibili al Covid o abbiano avuto contatti stretti con soggetti infettati. Gli utenti potranno accedere liberamente dalle ore 8.30 alle 13.30, muniti di tessera sanitaria".

Il punto vaccinale sarà implementato nel mese di gennaio con l'innesto di altro personale, arrivando a regime a superare le mille dosi giornaliere. Sono state programmate per gennaio, sempre alla "Mancini", specifiche sedute dedicate alla vaccinazione antiCovid dei bambini tra i 5-11 anni, la prima prevista per l'11 gennaio. Sono in fase di programmazione le sedute per il mese di febbraio. Nei prossimi giorni saranno disponibili al sito prenotazioni.vaccinicovid.gov.it ulteriori possibilità di prenotazione". (ANSA).